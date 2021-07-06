 وصول 27 أفغانيا إلى كابول بعد ترحيلهم من ألمانيا - بوابة الشروق
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وصول 27 أفغانيا إلى كابول بعد ترحيلهم من ألمانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 6:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 6:45 ص

وصل 27 أفغانيا إلى العاصمة كابول في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بعد ترحيلهم من ألمانيا، حسبما ذكر مسؤولون في المطار.

وقال المسؤولون إن الطائرة هبطت الساعة 0650 صباحا بالتوقيت المحلي (0220 بتوقيت جرينتش).

وهذه هي الرحلة الأربعون التي تشمل عمليات ترحيل من ألمانيا إلى أفغانستان منذ ديسمبر 2016.

وأعادت برلين بشكل إجمالي 1104 من طالبى اللجوء الذين رفضت طلباتهم إلى أفغانستان.

ويعتبر ترحيل طالبي اللجوء مسألة مثيرة للجدل بشدة، حيث يرى منتقدوها إن أفغانستان التي مزقتها الحرب خطيرة للغاية بحيث لا يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها.


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