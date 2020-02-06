الإعلام الأمني العراقي: سقوط 14 صاروخا في محيط قاعدة عين الأسد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأربعاء سقوط 14 صاروخا في محيط قاعدة عين الأسد الجوية في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار، 118كم غربي بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي اليوم، إنه "في الساعة 30ر12 بالتوقيت المحلي توقفت عجلة تحمل بداخلها حاوية في منطقة البغدادي بمحافظة الأنبار، كان الظاهر من هذه العجلة أنها كانت تحمل أكياس مادة الطحين، إلا أنها كانت تحمل قاعدة لإطلاق الصواريخ، حيث أطلقت 14 صاروخا باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية سقطت في محيط القاعدة".

وذكرت أن ذلك أدى إلى أضرار في دور المواطنين القريبة وأحد المساجد.

وكان مصدر أمني عراقي، أعلن أنه "تم الرد وإحراق العجلة التي تحمل منصات إطلاق الصواريخ".

بدوره، أكد التحالف الدولي تعرض القاعدة للقصف ما تسبب بوقوع ثلاث إصابات طفيفة.

وقال التحالف في بيان صحفي اليوم :"في الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي، تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية لقصف بـ 14 صاروخا".

وأضاف أن "الصواريخ سقطت على القاعدة ومحيطها"، مشيرا إلى "تفعيل تدابير دفاعية لحماية القوة".

ويشهد العراق تعرض قواعد تنتشر فيها قوات أمريكية لهجمات صاروخية منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في مطلع العام الماضي في هجوم أمريكي.