غرفة صناعة السينما: إيرادات مرتفعة لـ«مش أنا» في أول أسبوع عرض

قال المنتج هشام عبدالخالق، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، إن فيلم «وقفة رجالة» حقق إيرادات عالية لا تتناسب مع حجم الفيلم خلال الفترة قبل موسم عيد الفطر المبارك، والتي وصلت إلى 25 مليون جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الثلاثاء، أن بعض المنتجين تراجعوا عن طرح أفلامهم خلال فترة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى تحقيق فيلمي «ديدو» و «أحمد نوتردام» لإيرادات معقولة بالنسبة للسعة الاستيعابية المتاحة في السينمات.

وذكر أن فتح حفلتين خلال الساعة 11، و12 مع وجود الإجراءات الاحترازية شجع من نزول أفلام جديدة بالسوق، سواء مصرية أو أجنبية، لافتًا إلى قرار مجلس الوزراء بزيادة السعة الاستيعابية عبارة عن رسالة طمأنة للمواطنين.

وأشار إلى تحقيق فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني لإيرادات عالية في أول أسبوع من عرضه بالسينمات ولا يزال يحقق المزيد، لافتًا إلى نزول أفلام قوية خلال الفترة المقبلة للفانين كريم عبدالعزيز وأحمد عز.

وأوضح أنه لا يوجد ما يسمى بصفر إيرادات للأفلام والتي يعني أنه لم يحضر أحد، ذاكرًا أن ذلك المصطلح يطلق في حالة عدم حضور الحد الأدنى لقاعات السينما.