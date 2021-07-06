المركز الثقافي المصري بموريتانيا يطلق حملة ادرس في مصر

اطلق المركز الثقافي المصري في نواكشوط حملة، "ادرس في مصر" لصالح الشباب الموريتاني الراغب في الدراسة في الجامعات والمعاهد المصرية.

وقال الدكتور أشرف العزازي، وكيل أول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، خلال لقائه مع المثقفين في المركز الثقافي المصري في نواكشوط، اليوم الأربعاء، إن هذه الحملة تستهدف تعريف الطلاب الموريتانيين بالجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة والدولية والتخصصات المختلفة لكل جامعة وترتيبها الدولي في التصنيفات العالمية لمن يرغب منهم في التقدم لهذه الجامعات.

وتستحوذ هذه الحملة على اهتمام كبير من القيادة السياسية التي يرجع لها الفضل في وصول التعليم العالي المصري إلى مكانة لائقة تلقى ثناء في نواكشوط ومختلف العواصم الإفريقية.