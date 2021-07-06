«اليوم» السعودية: المسؤولية مشتركة من مختلـف فئات المجتمع في سبيل التصدي لكورونا

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، أن المسؤولية مشتركة من مختلـف فئات المجتمع في سبيل التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها -تحت عنوان (لقاح كورونا للصغار.. من المسؤول؟)- إنه يظل أولياء الأمور بقراراتهم المسؤولة خط الـدفاع الأول ضد أي أمر قد يهدد صحة وسلامة أبنائهم، وبالتالي عليهم اتخاذ القرار بضرورة تطعيم أطفالهم خاصة بعد أن وفرت السعودية اللقاح الأمن والفعال لمن هم فوق الـ12 عام.

وتابعت الصحيفة، تؤكد وزارة الصحة أن هـناك استقرارا في الحالات الحرجة، كما أن الإقبال على اللقاحات متميز ومبشر وتؤكد على وعي المجتمع، وأن اللقاح لا تتم إجازته إلا بعد تجاوزه كل المراحل والاختبارات، التي استمرت لمدة عام كامل، مشيرة إلى أنه فيما يخص اللقاح لمنْ هم دون 12 عاما، فإن الأمر قيد الدراسة وأن الوزارة ترقب النتائج.