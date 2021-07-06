المفوضية الأوروبية: فرض رسوم إضافية على شركات الطيران بسبب تلوث الهواء

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أعدت المفوضية الأوروبية اقتراحًا لإلزام شركات الطيران، في أكبر سوق لحصص العوادم الكربونية في العالم، بدفع رسوم مقابل كل كميات العوادم الصادرة عن طائراتها، في إطار تعزيز الاتحاد الأوروبي لسياساته البيئية وفق "الاتفاق الأخضر".

وتتضمن مقترحات المفوضية الأوروبية المنتظر إعلانها يوم 14 يوليو الحالي الإلغاء التدريجي لكميات العوادم المسموح بها لشركات الطيران، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع.

وأشارت بلومبرج إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد جعل "الاتفاق الأخضر" والإصلاح البيئي الطموح استراتيجية جديدة للنمو في الوقت الذي يتعافي فيه الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن الإجراءات البيئية المستهدفة تعزيز وتوسيع نطاق سوق الانبعاثات الكربونية في الاتحاد الأوروبي وإطلاق برنامج جديد لتجارة حصص العوادم بالنسبة للمباني والنقل البري ووضع معايير جديدة للعوادم بالنسبة للسيارات.

وكان أعضاء المفوضية الأوروبية قد وقعوا في ديسمبر 2019 خطة واسعة النطاق لمواجهة ظاهرة التغير المناخي حملت اسم "الاتفاق الأخضر"، والتي وافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في 2020.

وتقول أورسولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتفاق الأخضر الأوروبي يتعلق من ناحية بخفض الانبعاثات، ومن ناحية أخرى بإيجاد فرص العمل وتعزيز الابتكار، هدفنا التوفيق بين الاقتصاد وكوكبنا.