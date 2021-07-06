انتشال جثث أخرى من تحت أنقاض مبنى منهار في أمريكا

ساعد هدم بقية برج سيرفسايد السكني في جنوب فلوريدا، الذي انهار جزئيا منذ نحو أسبوعين، عمال الإنقاذ في الكشف عن المزيد من الضحايا المتوفين تحت الأنقاض، حيث أبلغ المسؤولون اليوم الثلاثاء عن العثور على أربع جثث أخرى، حسبما ذكرت صحيفة ميامي هيرالد.

وبلغ عدد الوفيات 32 حتى الآن. وتم التعرف على 26 من بينهم. وذكرت دانييلا ليفين كافا عمدة ميامي ديد صباح اليوم في موجز صحفي أن 113 شخصا آخرين في عداد المفقودين منذ الانهيار الجزئي للمبنى المؤلف من 12 طابقا في 24 حزيران/ يونيو.

وذكرت ليفين كافا أنه "يمكننا تأكيد وجود حوالي 70 شخصا في المبنى وقت الانهيار"، مما أثار تساؤلات حول العشرات من سكان الشقق المحتملين الآخرين الذين لم يُعرف مصيرهم. وحثت أفراد عائلات الضحايا على الاتصال بالمقاطعة لمعرفة مكانهم المحتمل.

وفي ظل تلاشى التوقعات بالعثور على أي ناجين تحت جبل الحطام الخرساني مع مرور كل يوم، لا تزال العمدة تحاول بث الأمل في أعقاب هدم النصف الآخر من المبنى ليلة الأحد.