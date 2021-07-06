نقابة سائقي الحافلات تسعى لعقد اجتماع مع عمدة لندن بشأن قواعد الكمامات

تسعى نقابة "يونايت" العمالية البريطانية للسائقين إلى عقد اجتماعات عاجلة مع عمدة لندن صادق خان وهيئة النقل في لندن بشأن القواعد الخاصة وضع الكمامات.

وتريد النقابة، التي تمثل أكثر من 20 ألف سائق وعامل بالحافلات في لندن، من الركاب في العاصمة الاستمرار في ارتداء الكمامات حتى بعد انتهاء قيود فيروس كورونا في إنجلترا، التي من المتوقع أن تنتهي في 19 تموز/ يوليو، وفقا لما أفادت به "وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا"

وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس الاثنين أن وضع الكمامات في أماكن مثل النقل العام ومتاجر التجزئة والفنادق لن يكون مطلبا قانونيا في إنجلترا بمجرد الوصول إلى المرحلة النهائية من خارطة الطريق التي وضعها للخروج من الإغلاق.

وتوفي أكثر من 50 من عمال الحافلات في لندن بعد أن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال بيت كافانا الأمين العام الإقليمي للنقابة في لندن إن عمال الحافلات "قلقون بحق على سلامتهم بعد الإعلان المتهور من جانب الحكومة ".