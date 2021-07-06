 الأطباء يؤكدون الشكوك بشأن إصابة البابا فرانسيس بمشاكل في الأمعاء - بوابة الشروق
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الأطباء يؤكدون الشكوك بشأن إصابة البابا فرانسيس بمشاكل في الأمعاء

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
روما (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 5:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 5:06 م

قال متحدث باسم الفاتيكان، اليوم الأربعاء، إن الأطباء أكدوا أن البابا فرانسيس يعانى من مشاكل في الأمعاء بعد إجراء فحوصات عقب خضوعه لعملية جراحية.

وقال المتحدث ماتيو بروني إن عينة من الأنسجة أكدت شكوك الأطباء.

وشخَّص الأطباء إصابته "بتضيق الرتج الحاد"، وهي حالة أكثر شيوعا بين كبار السن، وهو مرض يصيب الجهاز الهضمى وبصفة خاصة الامعاء الغليطة(القولون)، حيث تتكون نتوءات في جدار الأمعاء، وينجم المرض عن التهاب أحد هذه النتوءات.

ودخل رئيس الكنيسة الكاثوليكية (84 عاما) إلى مستشفى أجوستينو جيميلي الجامعي في روما يوم الأحد الماضي لإجراء عملية جراحية.

واستأصل الأطباء أجزاء من القولون خلال الجراحة التي استغرقت ثلاث ساعات.

وذكر بروني أن البابا يتعافى بصورة مرضية، ويأكل بانتظام ولم يعد يتلقى الحقن الوريدية للتغذية.

وأوضح بروني أن البابا فرنسيس تأثر بشدة برسائل الدعم والمودة العديدة التي تلقاها في الأيام التي أعقبت العملية الجراحية.


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