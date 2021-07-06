احتفت مجلة فوج العالمية، المتخصصة في الموضة وأسلوب الحياة بالعالم، في نسختها العربية بثلاث فتيات عربيات ناجحات وملهمات، من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، بهدف نشر تجاربهن ورحلة الأمل والصمود التي خضنها هؤلاء النساء، والتي تبرهن على أن "كل جسد يخفي وراءه قصة".

وسلطت المجلة الضوء على عزم النساء العربيات الثلاثة وصبرهن، بعدما فقدت كل منهن ساقها، وأنهن ورغم ما واجهنه من صدمات، تغلبن على الشدائد وأظهرن شجاعة فائقة حتى صرن اليوم بطلات رياضيات، ومحطِّمات للأرقام القياسية، ومتحدثات ملهمات.

وبصور التقطتها عدسة المصورة ساندرا الشدياق، تصدرت صور الفتيات الثلاثة، الرياضية اللبنانية دارين بربر، والأم المصرية رانيا حماد، والصيدلانية العراقية زينب العقابي التي أصبحت بطلة رياضية ومقدمة برامج تلفزيونية، غلاف مجلة فوج في نسختها العربية.

"كلما تكررت رؤيتكم لساقي المبتورة، لن تلحظها أعينكم"

ونقلت المجلة مقولات للعربيات الملهمات لذوات الهمم والقدرات الخاصة على صفحاتها، فقالت دارين: "كنتُ أقول لنفسي منذ كنتُ في الخامسة عشرة من عمري، وبعد خضوعي للعملية، إن عليكِ الصبر وعدم الاهتمام بأفكار الناس، والإيمان بنفسكِ".

ومن ناحيتها، استعادت رانيا الدروس التي تعلمتها في الحياة، ومن خلال مرورها بمحنتها، قائلة: "كوني شجاعة وقوية لأن الحياة صعبة، وهناك دائمًا ضوء في نهاية النفق".

وتحدثت زينب، التي أسست صفحة "معاق وأفتخر" على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، عن رغبتها في "تحطيم ذلك الحاجز بينها والمجتمع"، فهي تؤمن أنه كلما زادت معرفة الناس بساقها المبتورة، لن تلحظها أعينهم.

رئيس المجلة: لقد جعلوني أشعر بالفخر

وفي حواره على موقع المجلة العالمية، أشار رئيس تحرير فوج، مانويل أرنو، عن الأسباب التي دفعته لاختيار الفتيات الثلاث ليكن ملهمات مجلته، فقال: "إن لقائي مع دارين بربر ورانيا حماد وزينب العقبي كان أهم ما حدث لي خلال هذا الشهر، حيث ألهمتني قصة مثابرتهن وإيجابيتهن، وخاصة عندما وصفن لي كيف فقدت كلٌ منهن ساقها، وكيف عافرت كل منهن لتضع كل أمور حياتها في نصابها الصحيح بعدها".

وتابع رئيس تحرير المجلة: "لقد جعلني ذلك أشعر بالفخر، ودفعني لأكرس قسما كبيرا من هذا العدد لصاحبات الهمم اللواتي كثيرًا ما أغفلهن المجتمع، وتجاهلتهن بصورة أكبر المجلات والمطبوعات المتخصصة في الأناقة والأزياء".

وأضاف أرنو: "ولقد أسعدني حرص علامات الأزياء، سواء الشعبية أو الراقية، على أن تضم مجموعاتها قطعًا مخصصة لهذه الشريحة، ومن بينها علامات بربري وجوتشي وتومي هيلفيجر ومانجو، التي تراعي اختلاف الأجساد والأجسام في تصاميمها".

وأوضح رئيس تحرير المجلة العالمية أنه لا يزال هناك الكثير من الخطوات الواجب اتباعها حيال نشر الوعي والارتقاء بالشمولية والنظرة لجميع فئات المجتمع، مستشهدًا بمقولة الناشطة العراقية زينب: "كلما تكررت رؤيتكم لساقي المبتورة، لن تلحظها أعينكم".