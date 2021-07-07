قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تعاملت مع حادث السفينة البنمية الجانحة «إيفرجيفن» بحرفية، لافتًا إلى الاستفادة من الحادث في التركيز على أهمية وضرورة قناة السويس.



وأشار ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، إلى وجود طرق للسفن لكنها ليست بديلة لقناة السويس، قائلًا إن العالم «حبس أنفاسه» خلال فترة جنوح «إيفرجيفن».



وذكر أن «مفاوضات التسوية كانت صعبة لكن الطرفين كانت لديهما رغبة في الحل»، متابعًا: «خرجنا من المفاوضات بشكل مشرف، وتمكننا من الحفاظ لقناة السويس على كرامتها وحقوقها والعلاقات الوطيدة مع الشركاء».



وعن سبب عدم الإفصاح عن مبلغ التعويضات، أوضح رئيس قناة السويس، أن الهيئة وقعت على وثيقة قانونية بعدم الإفصاح، موضحًا أن التفاوض داخل الغرفة المغلقة سرعت الخطوات وأعطت ثقة في التعامل.



وأكد أن عدم الإفصاح عن المبلغ أحد أسباب نجاح تسريع تسوية الأزمة خلال الـ10 أيام الماضية، لافتًا إلى أن الهيئة حصلت على جزء كبير من المبلغ وستحصل على الجزء المتبقي خلال الشهر الجاري.