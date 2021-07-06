عمران: 111 ألف سيدة مستفيدة من التمويل متناهي الصغر في «حياة كريمة» في الربع الأول من العام

أشاد دكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بالمشاركة الفعالة للجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر في مبادرة (حياة كريمة)، والتي وصل عدد القرى المستفيدة منها إلى (1371) قرية بالمرحلة الثانية في الربع الأول من العام 2021، وبلغ عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بها نحو 193 ألف مستفيد من بينهم 111 ألف امرأة من إجمالي عدد المستفيدين، وبنسبة تصل إلى 58%.

وأضاف عمران أن إجمالي أرصدة التمويل الموجهة في قرى المبادرة بلغت 2.7 مليار جنيه استحوذت المرأة على 1.3 مليار جنيه منها وبنسبة تزيد على 48%. كما أتاح نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر فرص عمل في تلك القرى بلغت 262 ألف فرصة للذكور والإناث حازت فيها المرأة على نسبة 55% بواقع 145 ألف فرصة عمل.

وقال عمران إنه في إطار مبادرة الهيئة في تيسير وصول المرأة إلى التمويل من خلال تخفيض الرسوم ومقابل الخدمات الذي قررته الهيئة فقد استفادت من التخفيض 4 شركات تعمل في مجال تمويل متناهي الصغر من أصل 13 شركة وصلت أعلى نسبة فيهم إلى 25% من أصل المبلغ، وذلك للشركات التي بلغت نسبة الإناث من إجمالي محفظة تمويلها 48%، كما وصل عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستفيدة من تخفيض الرسوم 16 جمعية ومؤسسة من أصل 950 جمعية ومؤسسة ووصلت أعلى نسبة خصم لهم إلى 55% وذلك للجمعيات التي بلغت نسبة الإناث من إجمالي محفظة تمويلها 100% من المحفظة.