ألمانيا تخفف قيود السفر بالنسبة للبرتغال وبريطانيا

تبدأ ألمانيا اعتبارا من اليوم الأربعاء تخفيف قيود السفر الصارمة بالنسبة للبرتغال وبريطانيا وأيرلندا الشمالية وروسيا والهند ونيبال.

وخفضت ألمانيا تصنيف البلدان الخمسة التي انتشرت فيها متغيرات لفيروس كورونا أشد عدوى من مناطق متغيرات الفيروس إلى مناطق عالية الإصابة، هذا يعني أن الدخول إلى ألمانيا من هذه الدول سيصبح ممكن مرة أخرى لجميع فئات الناس. وبالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا، لم يعد الحجر الصحي ملزما لهم، وسيُجرى تقليص مدته بالنسبة للآخرين.

ولا تزال أعداد الإصابة في الدول الخمس التي تم تخفيض تصنيفها مرتفعة، ومنذ الأسبوع قبل الماضي، ارتفع عدد الإصابات في أوروبا ككل. وبريطانيا هي الدولة ذات الأرقام الأعلى في أوروبا، والبرتغال لديها أعلى الأرقام في الاتحاد الأوروبي بعد قبرص.

ومع خفض تصنيف الدول الخمس، انخفض عدد المناطق التي تصنفها ألمانيا على أنها مناطق تنتشر بها متغيرات كورونا من 16 إلى 11 منطقة. البلدان المتبقية هي البرازيل وأوروجواي في أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى تسع دول في إفريقيا: جنوب إفريقيا، بوتسوانا، إيسواتيني، ليسوتو، ملاوي، موزمبيق، ناميبيا، زامبيا، زمبابوي.