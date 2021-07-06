بعد غياب 30 عاما، أعلنت منصة شاهد، عن عرض المسرحية الاستعراضية "كوكو شانيل" بطولة الفنانة شريهان، بدءًا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق 20 يوليو الجاري، والتي تعود من خلالها بعد آخر ظهور مسرحي لها في مسرحية شارع محمد على، التي عرضت عام 1991.

وخلال مشوارها الفني قدمت شريهان العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والدراما التلفزيونية، إلا أنها برعت بشكل مميز وأكبر في مجال الاستعراض، فأصبحت واحدة من رواد فن الاستعراض في الوطن العربي، وقدمت العديد من المسرحيات الاستعراضية، التي ما زالت خالدة في أذهان جمهورها حتى اليوم، نرصدها لكم في التقرير التالي:

كوكو شانيل

مسرحية «كوكو شانيل»، من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، وتم تصويرها منذ ثلاث سنوات، ضمن مشروع عودة شريهان للتمثيل، الذي يضم 13 عرضا مسرحيًا عن 13 سيدة تركت بصمة في التاريخ، وكان مخططا أن يتم إنتاج المسرحية للعرض مباشرة على شاشة التلفزيون، قبل أن يتوقف المشروع لأسباب إنتاجية.

شارع محمد علي

في مسرحية شارع محمد على، التي تتناول قصة صعود فرقة موسيقية واستعراضية من شارع محمد علي، قدمت شريهان دور درة درية، البطلة التي ترتبط بقصة حب مع جارها، وتسعى لتحقق حلمها في النجومية والحب.

والمسرحية المصرية تعد من أبرز المسرحيات الاستعراضية الكوميدية في فترة التسعينات، والتي عرضت في الفترة من 1991 إلى 1995، من إنتاج فرقة الفنانين المتحدين، وبطولة فريد شوقي، شريهان، هشام سليم، وحيد سيف، المنتصر بالله، سهير الباروني، عادل هاشم ويوسف عيد.

والمسرحية من تأليف بهجت قمر، أشعار بهاء جاهين ومن إخراج محمد عبد العزيز وأخرجها للتليفزيون محمد فاضل.



علشان خاطر عيونك

وفي مسرحية علشان خاطر عيونك، التي عرضت في أواخر الثمانينيات، وتحديدا بين عامي 1987 و1988، على مسرح الفنانين المتحدين، لنفس الفرقة، قدمت شريهان دور روزيتا، البطلة التي تعمل كفنانة استعراضية، وتعد المسرحية من أبرز الأعمال الاستعراضية التي أبرزت فيها شريهان قدراتها الاستعراضية.

والمسرحية من بطولة فؤاد المهندس، شريهان، سهير الباروني، محمود الجندي، يوسف عيد، وتأليف بهجت قمر وإخراج حسين كمال، وتدور فصتها حول رجل محترم يرث كباريه، من أخيه ويجد نفسه مضطرًا لإدارته ورعاية فتاة شابة تحلم بأن تعمل راقصة استعراضية.



المهزوز

قدمت شريهان مع الفنان محمد صبحي عدة مسرحيات، تربعت على عرش الأعمال المسرحية، أحدها كانت مسرحية المهزوز، التي عرضت في عام 1985، والتي جسدت من خلالها شخصية "فيفي"، صديقة البطل.

وتدور قصة المسرحية حول عزوز موظف بالتخطيط، ليس لديه على اتخاذ قرار، يسكن بمفرده في شقة بالزمالك، خاطب من 7 سنوات لسهير، وعندما يدعو زميلته في العمل فيفي لمنزله، بسمع في تليفون منزله عن طريق الخطأ مكالمة بين الحنش والمعلم سرسع للتخطيط لقتل جاره محمد عبدالرحمن، وتستمر أحداث المسرحية.

وشارك في بطولة المسرحية، التي ألفها لينين الرملي، محمد صبحي، شريهان، محمود القلعاوي، صلاح عبدالله، أحمد آدم ومصطفى رزق.



أنت حر

قدمت شريهان أيضا مسرحية "أنت حُر"، التي جسد دور بطولتها وأخرجها الفنان محمد صبحي، وجسدت هي شخصية "سوسو"، زوجة البطل، وشارك في بطولة المسرحية محمود القلعاوي، هناء الشوربجي، ناجي سعد، صلاح عبد الله وأحمد آدم.

ودارت أحداث المسرحية، التي كانت من تأليف لينين الرملي، حول مفهوم الحرية وكيف يستطيع الإنسان استخدامها بشكل صحيح، وحدود حرية الإنسان، والنتائج المترتبة عليها من خلال سلسلة من المواقف الكوميدية.



سُك على بناتك

كانت مسرحية "سك على بناتك" أشهر وأنجح الأعمال المسرحية التي شاركت شريهان في بطولتها، فبعد مرور ما تجاوز الثلاثين عامًا على العرض الأول للمسرحية، في عام 1980، إلا أنها ما زالت عالقة في أذهان الجمهور حتى الآن.

وتدور قصة المسرحية حول.الدكتور رأفت أب لثلاث بنات ولديه هدف واحد، وهو أن يقوم بتزويجهن، لكي يستطيع هو الآخر الزواج بحبيبته عصمت التي يحبها في السر، ولكن الأمور تخرج عن السيطرة حينما تعرف "سوسو" بهذا الأمر لكنها تتكتم عليه، ويزداد الطين بلة بسبب مشاكل فوزية المستمرة مع زوجها حنفي، ومصاحبة نادية لرجل متزوج يدعى كريم.

والمسرحية من بطولة وإخراج فؤاد المهندس وتأليف الكاتب المسرحي لينين الرملي، وشارك في بطولتها وسناء يونس، محسن محيي الدين، أحمد راتب ومحمد أبو الحسن، وشريهان التي جسدت خلال أحداث المسرحية، شخصية الإبنة الصغرى "سوسو".



ربع دستة أشرار

وفي مسرحية ربع دستة أشرار التي عرضت بنهاية السبعينيات، وتحديدا عام 1979، جاء الظهور المسرحي الأول لشريهان، التي شاركت في بطولة المسرحية بجانب ليلى طاهر ووحيد سيف وجمال إسماعيل وأحمد سامي غنيم.