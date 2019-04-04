العرابي: أزمة سد النهضة بذرة وبداية لإضعاف الاتحاد الإفريقي

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن إثيوبيا تحاول فرض سياسة الأمر الواقع باعتبارها تتحكم في محبس مياه نهر النيل، مؤكدًا أن هذه السياسة غير مقبولة على الإطلاق.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على شاشة "النهار"، مساء الثلاثاء، أن أزمة سد النهضة تمثّل بذرة وبداية لإضعاف الاتحاد الإفريقي، معتبرًا أن هذا الأمر متعمد، دون أن يكون بالضرورة من قِبل إثيوبيا بل من أطراف أخرى.

وأشار إلى أن انتهاك إثيوبيا للمواثيق والقوانين رغم احتضانها مقر الاتحاد الإفريقي يعني أنها لا تعترف بقيمة هذه المؤسسة التي كان يُضرب بها المثل في الانضباط في روح العلاقات التي تجمع بين دول القارة الإفريقية.

وأوضح أن مصر قدمت خلال رئاستها الاتحاد الإفريقي، الكثير من المبادرات بهدف تحقيق التنمية والاستقرار في إفريقيا، ما يؤكد أن مصر تتعامل مع روح ميثاق الاتحاد الإفريقي بكل تفانٍ وإخلاص، على عكس ما تفعله إثيوبيا.

ولفت العرابي إلى أن استضافة إثيوبيا لمقر الاتحاد الإفريقي منحها قدرًا من التحكم فيه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القارة الإفريقية تعيش حاليًّا تحت موجات من التدخل، وصفها بأنها لم تحدث من قبل.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى ونظيرته السودانية الدكتورة مريم صادق المهدي قد أعربا عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام إتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود.

ونبه الوزيران إلى خطورة ما تمثله هذه الخطوة (الإثيوبية) من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.