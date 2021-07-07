التعليم عن المدارس التطبيقية: تستهدف تخريج فنيين أكفاء للعمل في القطاعات الاقتصادية

قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إن المدارس التطبيقية تعتمد على التعليم التكنولوجي الحديث الذي تعتد به دول العالم المتقدمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "المحور"، مساء الأربعاء، أن هذا التعليم يقوم على الشراكة بين الوزارة والقطاعات المختلفة في الدولة سواء صناعيًّا أو زراعيًّا أو غيرهما، وذلك لتخريج فنيين يتسمون بالكفاءة والقدرة على العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضخ مزيدًا من الدماء الجديدة في شريان الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتمكين الطلاب من الإبداع في المجالات والتخصصات المختلفة، طبقًا للقدرات التي يتمتع بها كل طالب، ومدى ملائمته لشغل وظيفة معينة.

وأكد بصيلة، أن التكنولوجيا التطبيقية تمثل شكلًا جديدًا من التعليم الفني أو التقني، لافتًا إلى إتاحة الفرصة أمام الطلاب للبحث عن مهاراتهم بأنفسهم عبر إجراء اختبارات قبول أسوة بما يتم في الكليات والمعاهد العليا، وهذه الاختبارات تكون علمية ونفسية وصحية وبدنية.

ونوه بأن هناك أيضًا اختبارات على القدرات الفنية والمهارية، لافتًا إلى وجود مدرسة للحلي والمجوهرات التي تُخرِّج مصممين ومصنعين أكفّاء في هذا المجال.

وتشمل شروط الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، حصول الطالب على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي بحد أدنى 210 درجات.

وكان بصيلة قد أكد في وقت سابق، أن الإقبال على هذه النوعية من المدارس كبير؛ لأنها تتمتع بسمعة تعليمية جيدة جدًا، فضلًا عن الفرص الممتازة التي توفرها للخريجين بالالتحاق بالمؤسسات الراعية والعمل بمرتبات مجزية فور تخرجهم، وتوفير وجبات غذائية ومكافآت مادية خلال فترة التدريب، والحصول على الاعتماد الدولي الذي يؤهل الطلاب للعمل داخل السوق المحلي والأوروبي.