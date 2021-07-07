محمد عبد الرحمن يعلن عن مسلسله الجديد «فيصل إكس أبو كليبس»

أعلن الفنان محمد عبد الرحمن عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، عن عمله الجديد بعنوان "فيصل إكس أبو كليبس"، وكتب: "استنوا إكس".

"فيصل إكس أبو كليبس" مسلسل بطولة محمد عبد الرحمن، من إنتاج شركة The Producers بالتعاون مع Lagoonie Film Production والذي سيعلن عن تفاصيله قريباً.

يذكر أن أحدث أعمال النجم محمد عبد الرحمن كان مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم والذي يتصدر حتى الآن ترندات المشاهدة على منصة شاهد والذي حصد عليه جائزة أفضل مسلسل أونلاين وذلك في استفتاء "الأفضل 2020" لوشوشة.

ويعتبر مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم من نوعية الأعمال الخفيفة ذات الـ 15 حلقة، والذي تدور أحداثه في إطار درامي كوميدي حول جمجوم وبمبم بعدما قررا تأسيس شركة متخصصة في مكافحة الظواهر الخارقة والمرعبة، ليجدا أنفسهما في مواجهة كل ما يخافا منه من أشباح ومصاصي دماء ولعنات المقابر وغيرهم.