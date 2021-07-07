محمد عبد الرحمن يعلن عن مسلسله الجديد «فيصل إكس أبو كليبس»

أعلن الفنان محمد عبد الرحمن عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، عن عمله الجديد بعنوان "فيصل إكس أبو كليبس"، وكتب: "استنوا إكس".
"فيصل إكس أبو كليبس" مسلسل بطولة محمد عبد الرحمن، من إنتاج شركة The Producers بالتعاون مع Lagoonie Film Production والذي سيعلن عن تفاصيله قريباً.
يذكر أن أحدث أعمال النجم محمد عبد الرحمن كان مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم والذي يتصدر حتى الآن ترندات المشاهدة على منصة شاهد والذي حصد عليه جائزة أفضل مسلسل أونلاين وذلك في استفتاء "الأفضل 2020" لوشوشة.
ويعتبر مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم من نوعية الأعمال الخفيفة ذات الـ 15 حلقة، والذي تدور أحداثه في إطار درامي كوميدي حول جمجوم وبمبم بعدما قررا تأسيس شركة متخصصة في مكافحة الظواهر الخارقة والمرعبة، ليجدا أنفسهما في مواجهة كل ما يخافا منه من أشباح ومصاصي دماء ولعنات المقابر وغيرهم.