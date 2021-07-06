أوكرانيا تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم /الأربعاء/، تسجيل 610 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و238 ألفا و974 شخصا.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم)، أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل 33 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 52 ألفا و537 حالة فاة.

وتعافى على مدار أمس 1666 شخصا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى مليونين و174 ألفا و353 شخصا، بحسب وزارة الصحة الأوكرانية.