وفد من لجنة الإعلام بمجلس النواب يزور المعبد اليهودي في الإسكندرية

زار وفد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، المعبد اليهودي فى شارع النبي دانيال بمحطة الرمل في الإسكندرية؛ لمتابعة العمل داخل المعبد بعد التطوير الذي شهده فى 2017.

وأوضح رئيس الوفد، النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار، أن مشروع الترميم بدأ فى أغسطس 2017، تحت إشراف وزارة الآثار، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية في 17 مايو 2017.

وقال خلال الجولة التفقدية أمس، إن وجود المعابد والمتاحف يؤكد أن مصر احتضنت الثقافات والحضارات من جميع الديانات وحافظت على التراث والتاريخ على مر العصور.

من جهته، قال محمد متولى، مدير عام آثار الإسكندرية، إن المعبد اليهودى تعود قصة إنشاءه بالإسكندرية إلى الحقبة التاريخية التى كانت فيها الإسكندرية موطنا للجالية اليهودية، وأضاف: "المعبد اليهودي أحد أهم المباني الأثرية الدينية بمحافظة الإسكندرية، ويطلق عليه معبد الياهو هانبى، ويسع 700 مصل، وقد أنشأته الجالية اليهودية بالإسكندرية عام 1881، وقد تم تسجيله فى مجلد الآثار تحت رقم 16 لسنة 1987".

وأوضح أن المعبد يوجد به 63 سفرًا من الأسفار اليهودية، مستطردا: "أى 63 نسخة قديمة من التوراة، وهى لها قيمة دينية وأثرية كبرى".

وقال إن وزارة الآثار أعلنت الانتهاء من جميع الأعمال بمشروع ترميمه والتي تضمنت التدعيم الإنشائي للمبنى والترميم المعماري والدقيق للواجهات الرئيسية والحوائط المزخرفة والعناصر الخشبية والنحاسية، كما لفت إلى تطوير نظم الإضاءة الحديثة والتأمين والإنذار.