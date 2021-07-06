رئيس هيئة الكتاب: الحفلات متاحة طوال أيام الأسبوع ماعدا الخميس والجمعة والسبت و4 ساعات بحد أقصى لكل ناشر



قررت إدارة معرض القاهرة للكتاب في دورته 52 غلق باب حجز حفلات التوقيع لدور النشر والذي يتم بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين وإدارة مركز مصر للمعارض والمؤتمرات اليوم الأربعاء الساعة 7 مساءً.

صرح بذلك رئيس الهيئة مؤكدا أن إدرة المعرض قررت إتاحة حفلات التوقيع لكل دور النشر طوال أيام الأسبوع ماعدا أيام الخميس والجمعة والسبت، لن يُسمح فيها لكل دار نشر سوى بـ 4 ساعات كحد أقصى وذلك في الأماكن المخصصة للتوقيع خارج القاعات على أن تبدأ الحفلات من الساعة 11 صباحا وحتى 9 مساء.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة عدم وجود الكاتب داخل القاعات أو في أجنحة دور النشر وأن يكون التواجد في الأماكن المخصصة مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية ومنع التزاحم.

يشار إنه قد صدرت بالأمس توجيهات وزيرة الثقافة بزيادة الطاقة الاستيعابية للمعرض لتصل إلى 140 زائر يوميا إلى جانب السماح بحفلات التوقيع في الساحات والمناطق المفتوحة خارج القاعات التى تحددها إدارة المعرض مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا وذلك بناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة مكافحة كورونا لدعم صناعة النشر والناشرين.