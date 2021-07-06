السلطات اليابانية تصدر أوامر بإجلاء 330 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الأربعاء، تحذيرا من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعد ساعات في المناطق المطلة على ساحل بحر اليابان، مع توقع هطول أمطار غزيرة من شرق البلاد إلى غربها.

كما أصدرت الوكالة تحذيرات من عواصف رعدية في أجزاء من محافظتي شيماني وتوتوري، مع حث السكان هناك، وعددهم حوالي 330 ألف شخص، على الإخلاء في غضون الساعات القادمة، حسبما نقلت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني.

في الوقت نفسه، أجلت حكومة بلدية "ماتسو" في شيماني التطعيمات ضد فيروس كورونا كوفيد-19 لحوالي 200 من كبار السن المقرر توزيعها في وقت لاحق من اليوم بسبب الأمطار.

وقالت الوكالة إن الأمطار القياسية في محافظة "شيزوكا" أثرت على صلابة الأرض في بعض المواقع وزادت من مخاطر وقوع كوارث مماثلة للانهيار الطيني الكبير الذي حدث هناك في أواخر الأسبوع الماضي، وأودى بحياة 4 أشخاص على الأقل وفقدان 27 شخصا.