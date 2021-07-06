أسامة ربيع: بناء 5 جراجات بقناة السويس الجديدة لاستخدامها في الظروف الطارئة

ربيع: نتوقع مرور 20 ألف سفينة في قناة السويس بنهاية العام الحالي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه كان من المقرر البدء في الخطة الاستراتيجة لتطوير المجرى الملاحي للقناة في يناير المقبل، إلا أنه بعد حادث السفينة الجانحو ووصول الكراكة «مهاب مميش» ووصول الكراكة «حسين طنطاوي» بعد شهر رأت القناة البدء في الخطة حاليًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه يتم حاليًا بناء 5 جراجات بقناة السويس الجديدة، والتي تستخدم في الظروف الطارئة من تعطل إحدى السفن المارة؛ وذلك لعدم تعطيل مرور السفن الأخرى في المجرى الملاحي.

وأشار إلى استفادته شخصيًا من جادث السفينة الجانحة والمفاوضات الخاصة بالتعويض، مضيفًا أن الحادث لفت الانتباه إلى ضرورة امتلاك القناة لقدراتها من كراكات وقاطرات وأوناش وغيرها من معدات الإنقاذ.

وأكد تحسن حركة النقل البحري والملاحة، لافتًا إلى مرور 9763 سفينة خلال الستة أشهر الماضية وهذا على عكس ما مر خلال نفس الفترة العام الماضي حيث عبرت 9546 سفينة.

وأوضح أنه متوقع على نهاية العام مرور 20 ألف سفينة بزيادة 2.3% عن العام الماضي، مشيرًا إلى تحقيق القناة لعائد يصل إلى 3 مليارات دولار خلال السنة أشهر الماضية ومتوقع وصوله إلى 6 مليارات بنهاية العام، وهذا مالم يتم تحقيقه من قبل.

وذكر أن حجم الحمولات المارة من القناة خلال السنة أشهر الماضية بلغت 610 مليون طن، بزيادة عن العام الماضي الذي مر به حمولات تصل إلى 587 مليون طن، مؤكدًا أن القناة عوضت الفاقد في حركة الملاحة خلال العام نتيجة جائحة كورونا بمنحها حوافز لسفن الحاويات واستقبال أخرى جديدة.

ولفت إلى جاهزية القناة لعبور 92% من السفن حول العالم، ذاكرًا أن الهيئة تستهدف تعميق 40 كيلومترًا من المجرى الملاحي من 66 قدمًا إلى 72 قدمًا بقيمة تصل على 9 مليارات جنيه، ليتم الانتهاء منها خلال عام 2023.