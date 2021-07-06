 الكويت تؤكد تأييدها للحقوق المائية المشروعة لمصر والسودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت تؤكد تأييدها للحقوق المائية المشروعة لمصر والسودان

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 4:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 4:06 م

أكدت وزارة الخارجية الكويتية، استمرار دعم الكويت وتأييدها للحقوق المائية المشروعة لمصر والسودان الشقيقتين.

وأشادت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، بالجهود التي تبذلها مصر والسودان لاحتواء الأزمة ومطالبتهما بحلها وفق قواعد القانون الدولي، مؤكدة دعم الكويت للجهود الدولية الهادفة لإيجاد حل لهذه المسألة المهمة والحساسة وإنهائها.

وأشار إلى ضرورة أن يكثف المجتمع الدولي جهوده بالتوافق مع الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية لمباشرة التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا بما يمكن من الوصول إلى حل يتوافق مع مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وبما يحفظ مصالح وحقوق الدول الثلاث ودول حوض النيل ويحقق طموح شعوب المنطقة من خلال الوصول إلى حل دائم وشامل.

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