مدرب إنتر ميلان: نسعى للبناء على نجاح الموسم الماضي وسنرحب بإريكسن مجددا

قال سيميوني إنزاجي المدير الفني الجديد لفريق إنتر ميلان، إنه يريد البناء على النجاح الذي حققه الفريق في الموسم الماضي بفوزه بلقب الدوري الإيطالي، كما أكد أنه سيرحب بعودة النجم الدنماركي كريستيان إريكسن بأذرع مفتوحة.

وتعرض إريكسن، لاعب وسط إنتر ميلان، لسكتة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده الأولى أمام فنلندا في كأس أمم أوروبا، قبل أن يتم إنعاشه داخل أرضية الملعب.

ويتعافى إريكسن حاليا في منزله وبات من غير الواضح إمكانية عودته للعب مجددا.

وتم تزويد إريسكن في الوقت الحالي، بجهاز مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزرع، ولن يسمح له باللعب في إيطاليا، وذلك رغم أنه يمكنه مواصلة اللعب إذا داوم على ذلك.

وقال إنزاجي في أول مؤتمر صحفي له: "لقد تحدثت إليه قبل أمم أوروبا، ثم قررت أن أتركه في سلام بعد ما حدث له، إنه يحتاج للراحة لكننا بكل تأكيد سنرحب به بأذرع مفتوحة".

وتولى إنزاجي المهمة خلفا لأنطونيو كونتي وقد سبق له تدريب لاتسيو لخمسة أعوام.

وقال إنزاجي: "لقد كان الوقت المناسب للتغيير، الناس الذين تحدثت إليهم أوضحوا لي كم يريدون تواجدي في إنتر لذلك أنا قبلت ذلك التحدي المثير".

وأضاف: "أعلم أن المهمة لن تكون سهلة، وأنا على دراية بأننا ندافع عن لقب يسعى الجميع للفوز به، وكل الفرق مجهزة بشكل جيد".

وأوضح: "أنا هنا من أجل البناء على ما حدث في آخر عامين، حيث فاز الفريق بالدوري الإيطالي، يجب أن نتحلى بالثبات والمصداقية إذا أردنا تحقيق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا".