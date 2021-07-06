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صرح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بأنه سوف تختتم غدا الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات ومعاهد جامعة جنوب الوادي.

وأضاف أنه يؤدي اليوم الامتحانات طلاب كليات العلوم والهندسة وطب الفم والأسنان والتربية النوعية والصيدلة والعلاج الطبيعي والمعهد الفني للتمريض.

وأشار إلى تواصل أعمال امتحانات الدراسات العليا، وشدد على متابعة الإجراءات الاحترازية في اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقام الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجولة تفقدية بلجان الامتحانات بكلية الهندسة والمعهد الفني للتمريض وطب الفم والأسنان؛ للاطمئنان على حسن سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية.