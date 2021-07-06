 موسكو تنفي صحة تقرير عن اختراق قراصنة روس لأنظمة الحزب الجمهوري الأمريكي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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موسكو تنفي صحة تقرير عن اختراق قراصنة روس لأنظمة الحزب الجمهوري الأمريكي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 6:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 6:20 ص

 نفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة ما نشرته وكالة بلومبرج للأنباء عن قيام قراصنة روس باختراق أنظمة الحاسوب للجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي.

وقالت السفارة في بيان: "ننفي بشدة هذه التلفيقات، ونؤكد أن الحزب نفسه نفى حقيقة وقوع هجوم إلكتروني، ولا يوجد دليل على حدوث الهجوم".

وأضافت: "في هذا السياق، ندعو الصحفيين إلى استدعاء الأخلاقيات المهنية والتوقف عن توجيه الاتهامات".

وكانت وكالة بلومبرج نقلت عن "مصدرين مطلعين" أن قراصنة تابعين للحكومة الروسية شنوا هجوما على أنظمة الحاسوب الخاصة باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي الأسبوع الماضي.

وذكرت الوكالة أن قراصنة الحكومة الروسية يعتبرون جزءًا من مجموعة تعرف باسم إيه بي تي 29 أو كوزي بير، بحسب المصدرين.

وأضافت بلومبرج أنه من غير المعرف ما هي البيانات التي اطلع عليها أو سرقها القراصنة.

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