روس كوسموس: جسم مجهول سيقترب من محطة الفضاء الدولية لمسافة أقرب بكثير مما أعلن سابقا

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) أن الجسم المجهول الذي من المتوقع أن يمر على مقربة من محطة الفضاء الدولية، غدا الخميس، سيقترب منها لمسافة تساوي ثلث المسافة المعلن عنها سابقا.

وذكرت الوكالة -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء- أنها تواصل متابعة الجسم الذي يعتقد أنه من النفايات الفضائية، لافتة إلى أن البيانات الجديدة من "النظام المؤتمت للإنذار بالحالات الخطرة في الفضاء" تشير إلى أن أدنى مسافة بين الجسم ومحطة الفضاء الدولية ستبلغ 1.5 ألف متر فقط، مقارنة بأكثر من 4.5 ألف متر أعلن عنها سابقا.

ومن المتوقع حسب بيانات (روس كوسموس)، أن يقترب الجسم من محطة الفضاء الدولية في الساعة الـ16:16 من يوم غد بتوقيت موسكو (13:16 بتوقيت جرينيتش).