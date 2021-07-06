ميار شريف تتأهل إلى ربع نهائي بطولة باشتاد للتنس

تأهلت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني الأول للتنس الأرضي والمصنفة 119 عالمياً، إلى ربع نهائي بطولة باشتاد بالسويد فئة 125 ألف دولار،والتي تعتبر المصنفة الثالثة لها.

وتغلبت ميار شريف اليوم على المصنفة 157 عالميا الأوكرانية كوزلوفا كاترينا بمجموعتين للاشئ جاءت كالتالي 7-6 ، 6-0

وتغلبت ميار بالأمس الثلاثاء على المصنفة 211 عالميا البريطانية فرانسيسكا جونز بنتيجة الأشواط 2-1 حيث جاءت نتائجها (6-4 ، 6-7 ، 6-0) لتتأهل للدور ثمن النهائي.

وتستعد فتاة مصر الذهبية، لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تعتبر أول امرأة مصرية تشارك في الأولمبياد، وترفع اسم مصر في طوكيو 2020 مع البعثة الأولمبية المصرية، ممثلة عن لعبة التنس.

وتوجت ميار شريف نجمة النادي الأهلي، بفضية بطولة مونبيليه الدولية للتنس بعد خسارتها فى المباراة النهائية أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا المصنفة 125 عالميًا، بعد مباراة استمرت أكثر من 3 ساعات.

يذكر أن ميار شريف تقدمت مؤخرا للمركز 119 عالميا في تصنيف محترفات التنس.

واستطاعت ميار فى شهور قليلة أن تضع نفسها في مصاف كبار النجوم، وبدأت تتصاعد شيئا فشيئا فى الترتيب العالمي للعبة، ورفعت بالفعل علم مصر في أكثر من مناسبة رياضية كبرى، وجاءت اللحظة التى سطرت فيها التاريخ بحروف من نور، حينما شاركت في فرنسا المفتوحة للتنس العام الماضي.