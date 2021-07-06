ميار شريف تتأهل إلى ربع نهائي بطولة باشتاد للتنس

تأهلت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني الأول للتنس الأرضي والمصنفة 119 عالمياً، إلى ربع نهائي بطولة باشتاد بالسويد فئة 125 ألف دولار،والتي تعتبر المصنفة الثالثة لها.
وتغلبت ميار شريف اليوم على المصنفة 157 عالميا الأوكرانية كوزلوفا كاترينا بمجموعتين للاشئ جاءت كالتالي 7-6 ، 6-0
وتغلبت ميار بالأمس الثلاثاء على المصنفة 211 عالميا البريطانية فرانسيسكا جونز بنتيجة الأشواط 2-1 حيث جاءت نتائجها (6-4 ، 6-7 ، 6-0) لتتأهل للدور ثمن النهائي.
وتستعد فتاة مصر الذهبية، لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تعتبر أول امرأة مصرية تشارك في الأولمبياد، وترفع اسم مصر في طوكيو 2020 مع البعثة الأولمبية المصرية، ممثلة عن لعبة التنس.
وتوجت ميار شريف نجمة النادي الأهلي، بفضية بطولة مونبيليه الدولية للتنس بعد خسارتها فى المباراة النهائية أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا المصنفة 125 عالميًا، بعد مباراة استمرت أكثر من 3 ساعات.
يذكر أن ميار شريف تقدمت مؤخرا للمركز 119 عالميا في تصنيف محترفات التنس.
واستطاعت ميار فى شهور قليلة أن تضع نفسها في مصاف كبار النجوم، وبدأت تتصاعد شيئا فشيئا فى الترتيب العالمي للعبة، ورفعت بالفعل علم مصر في أكثر من مناسبة رياضية كبرى، وجاءت اللحظة التى سطرت فيها التاريخ بحروف من نور، حينما شاركت في فرنسا المفتوحة للتنس العام الماضي.