 وزير الدفاع الإيطالي: وجود مرتزقة ومسلحين أجانب بليبيا أمر يثير القلق - بوابة الشروق
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وزير الدفاع الإيطالي: وجود مرتزقة ومسلحين أجانب بليبيا أمر يثير القلق

مرتزقة في ليبيا
مرتزقة في ليبيا
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 5:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 5:05 م
اعتبر وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، أن وجود مرتزقة ومسلحين أجانب في ليبيا أمر يثير القلق.

وقال وزير الدفاع، في إحاطة برلمانية بشأن مشاركة إيطاليا في المهمات العسكرية الدولية، أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ الإيطالي اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، إنه بعد بلوغ الهدف المنشود من الانتخابات الليبية، سيكون من الضروري المضي قدما في إصلاح قطاع الأمن بليبيا.

وأضاف أن من بين المهام التي تم إطلاقها حديثًا تقديم مساهمة عملياتية لمبادرة المراقبة البحرية الأوروبية في مضيق هرمز المسماة "إيماسوه"، باستخدام وحدة بحرية ونظام رصد جوي، مشيرا إلى أن هذه المهمة انطلقت عام 2020 إثر الأحداث التي سجلت على حساب السفن التجارية العابرة، وأن الغرض منها هو حماية حرية الملاحة في المضيق.

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