كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أنه كان مشجعا لفريق كايزر تشيفز، قبل مواجهته يوم 17 يوليو المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قال موسيماني في حوار مع رابطة صحفيي كرة القدم في جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء "كنت مشجعا لكايزر تشيفز في طفولتي، ولكن أتطلع لتحقيق اللقب العاشر للأهلي، الذي أعتبره عائلتي".

وشدد "يجب احترام كايزر تشيفز، فهو فريق قوي وشرس، يمتاز لاعبوه بضخامة أجسادهم واستغلال ضربات الرأس، إنهم مثل الجنود، ويجيد الفريق أيضا خارج ملعبه، ورغم أنه يعاني في المباريات، لكنه ينجو بالنتائج، يجب وضع كل هذه الأمور في الحسبان، ولابد أن نؤدي بتوازن وتركيز لإدراك نقاط القوة والضعف".

وأشار "أخبرت لاعبي الأهلي أن المنافسة الحقيقية في دوري الأبطال تبدأ من دور الثمانية، فهي بطولة مختلفة، تحتاج لخبرات وعوامل عديدة لتحقيق الفوز في المباريات وكيفية اختيار التشكيل المناسب".

وأكد المدير الفني للأهلي أنه يعاني من أزمة بسبب دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو)، لأن هناك بعض اللاعبين يريدون تفادي الإصابة سعيا للمشاركة في الأولمبياد.

وانضم 5 لاعبين من الأهلي لقائمة مصر في الأولمبياد، وهم حارس المرمى محمد الشناوي إضافة إلى أكرم توفيق، أحمد رمضان بيكهام، ناصر ماهر وصلاح محسن.

وشدد بيتسو "من المهم لأي مدرب ألا ينتقد لاعبيه، ولا ينسى لحظاتهم الجيدة، لأن المدرب يحتاج اللاعب، لذا لابد من الحفاظ على علاقته به".

وأتم "أظن أنني نجحت في الاختبار، لقد فاز الفريق بكل البطولات، ومن حق نجوم وأساطير النادي إبداء رأيهم، ويبقى الأهم هو تحقيق الفوز، لأننا لا نلعب في مسابقات شعبية".