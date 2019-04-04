قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن قرارات المملكة العربية السعودية بغلق مجالها الجوي ضمن إجراءات التعامل مع أزمة كورونا حازمة ومحترمة، مؤكدة أن لكل دولة السيادة في قراراتها الاحترازية خلال جائحة كورونا.

وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تهتم بالعامل المصري الذي سلك كل الطرق التي وضعتها السعودية للسفر إليها بالمرور بدولة الإمارات وقضاء فترة الحجر الصحي.

وأشارت إلى أن المملكة قررت إغلاق المجال الجوي دون تحديد موعدًا لإعادة فتحه مرة أخرى، موضحة أن الوزارة نصحت المصريين العالقين العودة إلى أرض الوطن مرة أخرى.

وذكرت وزيرة الهجرة، أن الوزارة طالبت المصريين العالقين بتسجيل بياناتهم والتفاصيل الخاصة بشركة السياحة المسؤولة عن سفرهم إلى السعودية، معلنة عن تلقي البيانات من 1260 مواطنًا حتى الآن.

وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، للتنسيق بشأن تيسير عودة المواطنين المصريين العالقين والراغبين في العودة إلى وطنهم، استكمالا لمتابعة وزيرة الهجرة تطورات الموقف الخاص بالمواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة دولة ترانزيت بسبب عدم قدرتهم على السفر للمملكة العربية السعودية.