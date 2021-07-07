الحكومة الألمانية لا ترغب في توزيع أعلام الدولة على أطفال المدارس

أعربت الحكومة الألمانية عن عدم قناعتها بفكرة منح كل طالب مدرسي علما ألمانيا بالإضافة إلى نسخة من القانون الأساسي (الدستور الألماني) في نهاية مسارهم المدرسي، وهو الاقتراح الذي تقدمت به لجنة "30 عاما من الثورة السلمية والوحدة الألمانية" في تقريرها النهائي.

وجاء في بيان للحكومة الاتحادية، أقره مجلس الوزراء اليوم الأربعاء: "الحكومة تؤيد تسليم نسخة عالية الجودة من القانون الأساسي بألوان العلم الوطني لكل طالب - رهنا بتوفر ميزانية قدرها 800 ألف يورو. ومع ذلك، لا يُنصح بتسليم العلم الوطني بشكل منفصل في نهاية الحياة المدرسية".

وكانت اللجنة تحت قيادة رئيس حكومة ولاية براندنبورج السابق، ماتياس بلاتيسك، قد اقترحت توزيع الأعلام في تقريرها الصادر بتاريخ ديسمبر 2020 كعنصر لزيادة "ظهور ألوان العلم الوطني الأسود والأحمر والذهبي" في المجال العام "مع علم أوروبا".

وفي إشارة إلى عدم اختصاص الحكومة الاتحادية، رفضت الحكومة اقتراح نقل الركاب، الذين يرتدون زيا بألوان الأسود والأحمر والذهبي يوم الوحدة الألمانية الموافق 3 أكتوبر، مجانا أو بسعر مخفض على متن الحافلات و القطارات. ومع ذلك، أعلنت الحكومة أنها ستقدم للولايات والبلديات اقتراحا بديلا حول هذا الأمر.