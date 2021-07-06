الصحة العالمية: ارتفاع طفيف بالإصابات وانخفاض الوفيات بكورونا عالميا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في آخر تحديث أصدرته اليوم الأربعاء، عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا حول العالم، أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، بينما استمر عدد الوفيات الجديدة في الانخفاض مع أكثر من 2.6 مليون حالة جديدة، وأقل بقليل من 54 ألف حالة وفاة جديدة على مستوى العالم.

وأضافت المنظمة، أن هذا هو أدنى رقم أسبوعي للوفيات منذ أوائل أكتوبر 2020، مشيرة إلى أن العدد التراكمي للحالات المبلغ عنها عالميا الآن يتجاوز 183 مليونا، في الوقت الذي يقارب عدد الوفيات 4 ملايين.

ونوهت المنظمة الدولية بأن جميع المناطق أبلغت في الأسبوع الماضي عن زيادة في الحالات الجديدة باستثناء الأمريكتين، وقالت إن الإقليم الأوروبي أبلغ عن زيادة حادة في معدل الإصابة (30%) بينما سجلت المنطقة الإفريقية زيادة حادة في معدل الوفيات (23%) مقارنة بالأسبوع السابق.

كما أوضحت المنظمة أن جميع المناطق باستثناء الأمريكتين وجنوب شرق آسيا أبلغت عن زيادة في عدد الوفيات الأسبوع الماضي.