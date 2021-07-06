السجيني يطالب بصرف رواتب عمال المدارس التابعين للصناديق الخاصة

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، وبحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبد الرازق، لطرح أزمة تأخر صرف رواتب العاملين على حساب الصناديق الخاصة لمدة ثلاثة أشهر وخاصة عمال المدارس – محافظة كفر الشيخ، العاملين بالتربية والتعليم.

وطلب النائب يونس عبد الرازق عضو مجلس النواب عن مركز الحامول وبيلا و البيرلس، مداخلة كلامية خلال الاجتماع، ورد فيها إن مشكلة تأخر صرف رواتب العاملين على حساب الصناديق الخاصة مشكلة ترهق الكثير من أبناء محافظة كفر الشيخ، خاصة أن هؤلاء الموظفين هم مسئولين عن أسر ولا يستطيعوا تحمل هذا التأخير، متسائلا: كيف يمكن لهذا الموظف أن يسد احتياجات منزله وهو لا يأخذ مرتبه.

واستطرد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن تأخر الرواتب بالفعل مشكلة كبيرة وشهريا المحافظة تقوم بإخطار وزارة المالية بهذا التأخر، ولكن المشكلة ليست في المحافظة، فهذه المشكلة ترهق جميع المحافظات، وتحتاج لحل من وزارة المالية، موضحا أن إدارة التربية والتعليمية والإدارة الطبية بالمحافظة تعاني من نفس المشكلة، مطالبا بتثبيت تلك العمالة تحت بند الأجور وإلا ستظل هذه المشكلة تتفاقم خاصة في ظل ارتفاع الحد الأدنى للأجور.

وقد تطرق المحافظ إلى أن المحافظة تدعم العاملين بالصناديق الخاصة بالمحافظة شهريا بـ6 ملايين جنيه، وأن الوزارات تستجيب عند مخاطبتها لكن المشكلة في الإجراءات الإدارية التي تستغرق العديد من الأشهر، مطالبا بحل جذرى حتى يتم الانتهاء من تلك المشكلة.

وعقب بعدها النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، موجها طلبا إلى الإدارة التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، بإعداد خطاب رسمي من الإدارة موجه لوزارة المالية عن المستحقات المطلوبة حتي الآن ليتم مخاطبة الوزارة بشكل فوري وتوريد تلك المستحقات حتى يتم صرف المرتبات خاصةً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.