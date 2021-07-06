السجيني يطالب بصرف رواتب عمال المدارس التابعين للصناديق الخاصة

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، وبحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبد الرازق، لطرح أزمة تأخر صرف رواتب العاملين على حساب الصناديق الخاصة لمدة ثلاثة أشهر وخاصة عمال المدارس – محافظة كفر الشيخ، العاملين بالتربية والتعليم.
وطلب النائب يونس عبد الرازق عضو مجلس النواب عن مركز الحامول وبيلا و البيرلس، مداخلة كلامية خلال الاجتماع، ورد فيها إن مشكلة تأخر صرف رواتب العاملين على حساب الصناديق الخاصة مشكلة ترهق الكثير من أبناء محافظة كفر الشيخ، خاصة أن هؤلاء الموظفين هم مسئولين عن أسر ولا يستطيعوا تحمل هذا التأخير، متسائلا: كيف يمكن لهذا الموظف أن يسد احتياجات منزله وهو لا يأخذ مرتبه.
واستطرد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن تأخر الرواتب بالفعل مشكلة كبيرة وشهريا المحافظة تقوم بإخطار وزارة المالية بهذا التأخر، ولكن المشكلة ليست في المحافظة، فهذه المشكلة ترهق جميع المحافظات، وتحتاج لحل من وزارة المالية، موضحا أن إدارة التربية والتعليمية والإدارة الطبية بالمحافظة تعاني من نفس المشكلة، مطالبا بتثبيت تلك العمالة تحت بند الأجور وإلا ستظل هذه المشكلة تتفاقم خاصة في ظل ارتفاع الحد الأدنى للأجور.
وقد تطرق المحافظ إلى أن المحافظة تدعم العاملين بالصناديق الخاصة بالمحافظة شهريا بـ6 ملايين جنيه، وأن الوزارات تستجيب عند مخاطبتها لكن المشكلة في الإجراءات الإدارية التي تستغرق العديد من الأشهر، مطالبا بحل جذرى حتى يتم الانتهاء من تلك المشكلة.
وعقب بعدها النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، موجها طلبا إلى الإدارة التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، بإعداد خطاب رسمي من الإدارة موجه لوزارة المالية عن المستحقات المطلوبة حتي الآن ليتم مخاطبة الوزارة بشكل فوري وتوريد تلك المستحقات حتى يتم صرف المرتبات خاصةً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.