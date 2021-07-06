مدرب سموحة يصحح أخطاء لاعبيه قبل مواجهة بيراميدز في الكأس

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي سموحة تدريباته على ملعب النادي تحت القيادة الفنية لأحمد سامي، وذلك استعدادًا لمباراة بيراميدز ضمن منافسات دور الـ 8 لبطولة كأس مصر.

حيث يطمح "الموج الأرزق" إلى استعادة نغمة الانتصارات من جديد ومواصلة سلسلة العروض الطيبة التى يقدمها منذ بداية الموسم وحتى الآن.

وحرص المدير الفني لسموحة، على عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه خلال الأيام الماضية لشرح الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مباراتى الإسماعيلي والأهلي، وتسببت فى خسارة 6 نقاط غالية كما عمل على تحفيز لاعبيه ورفع معدل اللياقة الذهنية والفنية قبل مواجهة بيراميدز خصوصا فى ظل قوة المنافس، والذى سيحاول الثأر من هزيمته فى بطولة الدوري العام أمام سموحه بثلاثية نظيفة.

وحث أحمد سامى لاعبي سموحة على ضرورة استعادة روح اللعب الجماعي التى يطبقها الفريق منذ الموسم الماضي وأن يتحلوا بالهدوء والتركيز، وأن يتعاملوا مع مجريات المباراة وفقا لظروفها، بما يخدم الفريق وضرورة الانتشار الجيد داخل الملعب، وعدم ارتكاب أخطاء طوال الـ90 دقيقة.

وطلب مدرب سموحة من لاعبيه التركيز فى التدريبات خاصة وأن الباب مفتوح، أمام اجراء تغيرات فى التشكيلة الأساسية التى سيخوض بها مباراة بيراميدز القادمة فى ظل تراجع مستوى بعض العناصر الأساسية خلال المباريات الماضية.