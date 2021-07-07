قال اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية خاصة وأن مساحتها كبيرة جدًا وحجم التحركات بها ضخم، موضحًا أن البحيرة تضم ثلث سلة الغذاء للجمهورية.

وأضاف آمنة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن المساحة المنزرعة بالمحافظة تصل إلى مليوني فدان، كما أنها الأولى في إنتاج رؤوس الماشية والدواجن، مشيرًا إلى تكلفة المشروعات التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين والتي بلغت 67 مليار جنيه.

وأوضح أن المشروعات التي تتم بالمحافظة في البنية التحتية، كرصف 1200 كيلومتر من طرق البحيرة، وإنشاء أكثر من 15 محطة صرف صحي و265 مدرسة، فضلًا عن 30 مشروعًا قوميًا بالمحافظة كمدينة رشيد الجديدة على مساحة 3200 فدان وبشائر الخير 4، إضافة إلى الجامعات الاهلية والخاصة.

وأشار إلى إنشاء محور المحمودية الذي يقع على مسافة 56 كيلومترًا لربط إسكندرية بالبحيرة، والمحور العربي الذي يربط المحافظة بكفر الشيخ، مضيفًا أن أهمية تلك المحاور يكمن في تسهيل نقل البضائع وتداولها بين المحافظات.

وتابع أنه تم تطوير 12 مجزرًا آليًا بالمحافظة، فضلًا عن تطوير أنظمة الري الحديثة وتبطين نحو 500 كيلومتر بقيمة 1.5 مليار جنيه، ذاكرًا أنه تم افتتاح 2 مستشفى العام الحالي.



