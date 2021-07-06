مصطفى الفقي عن الفريق محمد العصار: كان كالمظلة يغطي مساحات كبيرة في كافة المجالات

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الاسكندرية، إن وفاة الفريق محمد العصار كان فاجعة بالنسبة للجميع، مشيرًا إلى علاقتهما الطويلة التي امتدت طيلة ٦٥ عاما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الثلاثاء، أنهما كانا زملاء دراسة خلال كل المراحل التعليمية إلى أن تفرقا في مرحلة التعليم الجامعي بدخول الفريق العصار الكلية الفنية العسكرية، ودخول الفقي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأوضح أن العصار كان شخصية فريدة في خلقه وأدبه وحيائه الشديد، مضيفًا أنه قدم خدمات جليلة لبلده من خلال التوفيق بين القوى السياسية أو التعبير عن إرادة الشعب من خلال ما قام به الجيش لصالح الدولة.

وذكر أن العصار كان مهندسا ممتازا تولى مهمة التسليح لهذا فكان معروفا بالدوائر الأمريكية والفرنسية، واصفا شخصيته أنه كان كالمظلة يغطي مساحات كبيرة في المجالات كافة.

وأشار إلى أنه تفاجأ بخبر وفاته، بعد تدهور حالته الصحية بسرعة، لافتا إلى حديث زوجة العصار له بأن زوجها كانت أساريره تنفرج عندما يعلم باتصاله.

ولفت إلى حزن الرئيس السيسي عليه كثيرا بعد أن شاهده في مرضه، ذاكرا أنه منحه رتبة الفريق الفخرية.

ويذكر أن الذكرى الأولى لوفاة الفريق محمد العصار؛ وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق؛ وأحد قادة القوات المسلحة الذي كان له دور كبير في عملية تطوير وتسليح الجيش المصري المسلحة بأحدث الأسلحة والمعدات المختلفة قد وافقت أمس الثلاثاء.

