 بمناسبة انتهاء ولايته.. الشاباك ينشر صورة للرئيس الإسرائيلي متنكرا خلال عملية خاصة - بوابة الشروق
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بمناسبة انتهاء ولايته.. الشاباك ينشر صورة للرئيس الإسرائيلي متنكرا خلال عملية خاصة

صورة للرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين متنكرا بهيئة شخص
صورة للرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين متنكرا بهيئة شخص
وكالات
نشر في: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 12:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 12:22 م

سمح جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأربعاء، بنشر صورة للرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين، وهو يتجول في إسرائيل متنكرا بهيئة شخص آخر.

وبمناسبة انتهاء ولايته الرئاسية، نشر الشاباك صورة لريفلين وهو يتجول بمرافقة وحدة العمليات في الجهاز متنكرا بوضع لحية اصطناعية وشعر مستعار، من دون أن يتعرف عليه أحد.

ويؤدي الرئيس الإسرائيلي الجديد، يتسحاق هرتسوج، اليوم الأربعاء، اليمين لتوليه مهام منصبه، ليخلف الرئيس المنتهية ولايته، رؤوفين ريفلين، في جلسة خاصة تعقدها الهيئة العامة للكنيست، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، أنه "قبيل مغادرته لدار الرئاسة، ترك ريفلين رسالة خاصة لخلفه على مكتبه الرئاسي تمنى فيها له النجاح، وطلب منه أن يحتضن جميع أبناء هذا الشعب العظيم".

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