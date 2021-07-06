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ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، 4 تشكيلات عصابية و193 قطعة سلاح ناري ونفذت 81 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، خلال 24 ساعة عن ضبط 193 قطعة سلاح ناري بحوزة 168 متهما.. عبارة عن: "16 بندقية آلية، وبندقية رصاص، و27 بندقية خرطوش، و10 طبنجات، و139 فرد محلي، و205 طلقات مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة، و204 قطع سلاح أبيض".

ونفذت الحملات 81 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت: "4 تشكيلات عصابية ضموا 15 متهما ارتكبوا 63 حادث متنوع، و234 قضية مخدرات بإجمالي 252 متهما ضُبط خلالها 50 كيلو مخدرات، و33 متهم هارب، و27 متهما بالبلطجة، و335 دراجة نارية مخالفة، و25 ألف مخالفة مرورية".

فضلا عن فحص 53 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 9 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.