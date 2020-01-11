جامعة الأزهر تنظم حملة «تطعيمك-مناعتك-حياة» بمعرض الكتاب

قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر إن لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابعة للجامعة نظمت حملة توعوية تحت شعار "تطعيمك-مناعتك-حياة"، وذلك في جناح الأزهر، المقام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدا حرص الجامعة على المشاركة الفعالة في المعرض من أجل خلق حالة من الثراء الثقافي والمعرفي لدى رواده، بالإضافة إلى تنفيذ الحملات المجتمعية التي تهدف إلى توعية الجمهور بالقضايا المعاصرة.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن حملة "تطعيمك-مناعتك-حياة" قد أطلقتها اللجنة الدائمة لخدمة المجتمع، والتي شكلتها جامعة الأزهر بهدف توفير الخدمات المجانية للمواطن، من خلال تسيير قوافل طبية إلى كافة ربوع مصر، للكشف المجاني على المواطنين وإجراء العمليات الصغيرة والمتوسطة، مع تحويل العمليات الكبرى إلى مستشفيات جامعة الأزهر.

وأضاف المحرصاوي أن الحملة تستهدف توعية رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب بمخاطر انتشار عدوى وباء كوفيد-19، وكيفية الوقاية من الإصابة بهذا الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، من خلال الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات وتطهير اليدين باستمرار والابتعاد عن الأماكن المغلقة المزدحمة، بالإضافة إلى تشجيع الجمهور على الحصول على التطعيمات التي توفرها الدولة.

وقام أعضاء الحملة بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، وتوزيع الهدايا العينية، مثل الكحول والكمامات والملابس التي تحمل شعار الحملة على رواد المعرض وجناح الأزهر.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الخامس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان منها: قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.