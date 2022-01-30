رئيس الوزراء البريطاني الأسبق: على جونسون الرحيل الآن

أبدى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق عن حزب المحافظين جون ميجور اليوم الخميس معارضته لبقاء بوريس جونسون على رأس الحكومة في انتظار اختيار خليفة له، في رسالة إلى قيادة الحزب.

وكتب جون ميجور الذي كان رئيساً للوزراء من 1990 إلى 1997 "من أجل خير البلاد، لا يجب أن يبقى جونسون في داونينج ستريت أكثر مما يلزم لتغيير سلس للحكومة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وعبرت أصوات أخرى عن موقف مماثل، على غرار وزير الدولة للعلوم جورج فريمان الذي استقال صباح اليوم الخميس.

وأعلن بوريس جونسون استقالته من قيادة حزب المحافظين، على أن يبقى في السلطة حتى انتخاب الحزب خليفته، وفق جدول زمني سيُكشف في الأسبوع المقبل.

وفي رسالة موجهة إلى زعيم لجنة 1922 المسؤولة عن التنظيم الداخلي لحزب المحافظين، اقترح ميجور أن يتولى نائب رئيس الوزراء دومينيك راب المنصب، حتى اختيار الحزب زعيمه الجديد الذي سيصبح رئيساً للوزراء.

وتابع ميجور "يجب أن تعطى الأولوية لمصلحة البلاد قبل أي شيء آخر، في ظل العديد من التحديات الحرجة على المدى المتوسط، فإن الاستجابة المبتكرة، تصب في مصلحة البلاد".