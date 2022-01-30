السفير الألماني الجديد في بريطانيا يقدم أوراق اعتماده للملكة إليزابيث

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدم السفير الألماني الجديد في بريطانيا ميجويل برجر أوراق اعتماده في لقاء افتراضي مع الملكة اليزابيث الثانية.

وبحسب التقليد المعمول به، صعد برجر على ظهر حنطور ملكي أوصله إلى قصر باكينجهام حيث التقى الملكة عبر رابط فيديو.

وقالت السفارة الألمانية في لندن اليوم الخميس، إن برجر وجه الشكر للملكة خلال المحادثة الشخصية القصيرة على جهودها من أجل الصداقة والمصالحة بين المملكة المتحدة وألمانيا.

كان برجر، مواليد عام 1961، يشغل منصب وزير الدولة بالخارجية الألمانية وتقلد منصبه الجديد في مايو الماضي، وكان من أوائل المواعيد التي حضرها الاحتفالات بمناسبة اليوبيل البلاتيني لاعتلاء الملكة العرش.