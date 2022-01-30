تواجد مكثف لأولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة ببولاق

استقبلت لجان مدرسة الشهيد محمد وهدان ببولاق، طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين الأدبية والعلمية.

وفتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا، ولذلك لضمان عدم تأخر بدء أداء الامتحان، نتيجة عملية التفتيش قبل دخول اللجنة، ومن المقرر أن يستمر الامتحان لمدة 3 ساعات حتى الثانية عشر ظهرا .

واستمر التواجد المكثف لأولياء الأمور، أمام اللجان، حيث افتراش الأرض، وقراءة القرآن والدعاء لأبناءهم، فضلا عن علامات الخوف والقلق المسيطرة على وجوههم.

وقام الإداريون المكلفون بتنظيم عملية دخول الطلاب، بتفتيشهم وذلك لمنع الهواتف وضمان عدم تداول الامتحان، فضلا عن منع دخول أي متعلقات غير مسموح بها تخص المادة داخل اللجان.

كما انتشرت سيارات الشرطة أمام اللجان لضمان انتظام سير أداء الامتحانات.