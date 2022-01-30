 الأرجنتين: السجن بحق 19 عسكريا سابقا لإدانتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية - بوابة الشروق
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الأرجنتين: السجن بحق 19 عسكريا سابقا لإدانتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

بوينس إيرس - أ ش أ
نشر في: الخميس 7 يوليه 2022 - 9:13 ص | آخر تحديث: الخميس 7 يوليه 2022 - 9:13 ص

قضت المحكمة الفيدرالية في العاصمة "بوينس ايرس" بالأرجنتين، بالسجن بحق 19 عسكريا سابقا؛ لإدانتهم في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكم الديكتاتورية العسكرية الوحشية في البلاد في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية -في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس- أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الفيدرالية في العاصمة "بوينس إيرس" تتضمن الإدانة بارتكاب جرائم اختفاء قسري وقتل وتعذيب، إضافة إلى اختطاف الأطفال، مضيفة أن جماعات حقوق الإنسان أفادت بأن الديكتاتورية تسببت في اختفاء نحو 30 ألف شخص.


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