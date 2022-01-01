المبعوث الأممي لليمن يؤكد ضرورة تعاطي الأطراف بإيجابية مع مقترح فتح الطرق

شدد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، مساء الخميس، على ضرورة تعاطي أطراف الصراع بإيجابية مع مقترح فتح الطرق، موضحا أنهم مسؤولون عن تخفيف معاناة المدنيين وتسهيل حرية حركتهم الآمنة في البلاد.



وقال جروندربج، في بيان صحفي، "التزم الأطراف تحت بنود الهدنة بالاجتماع تحت رعاية أممية للاتفاق على فتح طرق في تعز (جنوب غرب) ومحافظات أخرى".



وأكد المبعوث الأممي، أن العملية التي تيسرها الأمم المتحدة توفر للأطراف المنصة لنهج تفاوضي مستدام وموثوق لفتح الطرق.



وأردف بالقول "الاتفاق بين الجانبين (الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي) مهم، لأن فتح الطرق يحتاج إلى التنسيق والتواصل المستمر بين الأطراف المختلفة لضمان عبور آمن ومستدام للمدنيين".



ووفقا للبيان، فقد شارك مكتب المبعوث في الثالث من الشهر الجاري، مقترحا معدلا حول فتح الطرق على مراحل، بعد جولات أولية من المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان، ونقاشات ثنائية لاحقة.



وأكد المبعوث، أنه سيستمر بالتواصل مع الطرفين (وفدي الحوثيين والحكومة)، وحثهم على التعاطي بإيجابية مع هذا المقترح، لافتاً إلى أنه "سيكون لذلك دلالة على إرادتهم السياسية، ومدى استثمارهم في الهدنة والتزامهم بإيجاد حلول لتخفيف العبء عن الشعب اليمني".