مفتي لبنان يدعو لإنقاذ البلاد وسرعة تشكيل الحكومة

دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان لسرعة للإسراع بتأليف الحكومة والالتزام بالدستور لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية الخطيرة التي يشهدها لبنان.

وقال المفتي خلال كلمة وجهها إلى الشعب اللبناني من مكة المكرمة: "عيد الأضحى يمر هذا العام وفي قلوب اللبنانيين غصة وألم وجرح ومعاناة، ولا يمكن أن تجترح الحلول والمخارج لهذه الأزمات إلا بالإسراع بتشكيل الحكومة والتزام بروحية الدستور لمواجهة التحديات الخطيرة التي تشهدها البلاد".

وحمل مفتي لبنان مسئولية التدهور وانهيار الوطن إلى كل من يضع العقبات والعراقيل والشروط المناقضة بوجه تشكيل الحكومة، دعا إلى "صحوة ضمير لإنقاذ لبنان العربي التاريخ والحضارة والعيش المشترك والمحبة والتضامن والوحدة".

واعتبر الشيخ عبد اللطيف دريان أن "بعض المسئولين اللبنانيين في غيبوبة وربما يعانون من قصور، ولا يتحملون مسئولياتهم الوطنية لحماية الدولة ومؤسساتها من الأزمات الصعبة والتي تشكل خطراً على مستقبله ووجوده".

وأكد أن التغيير الحقيقي يكون في العمل والتعاون والتضامن، ووجود أرضية صلبة للإصلاح في الحياة الوطنية وهذه مسئولة وطنية جامعة، لإنقاذ ما تبقى من مؤسساتنا التي أصبحت في حالة ترهل وضياع".

وناشد دريان، الدول العربية لاحتضان لبنان وإخراجه من المحاور الإقليمية والدولية.

ويأتي كلام المفتي في وقت يعاني فيه لبنان من أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة، فيما لا يزال المسؤولون يتسابقون على الحصص الوزارية لتأليف الحكومة بعد أكثر من أسبوعين على تكليف نجيب ميقاتي لتأليفها.