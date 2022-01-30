واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الغياب عن فترة الاعداد لما قبل الموسم مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الوقت الذي يصر ناديه على أن اللاعب ليس للبيع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن أنباء عن رغبة النجم البالغ من العمر 37 عاما في الرحيل عن "أولد ترافورد" قد انتشرت في الفترة الأخيرة، وذلك عقب موسم مخيب للآمال للفريق الذي عاد إليه رونالدو مجددا بعدما سبق له اللعب في صفوفه وتحقيق الانجازات بين عامي 2003 و2009.

وقدم رونالدو إيضاحا عندما غاب يوم الاثنين الماضي عن تدريبات الفريق، حيث كان ذلك المران الأول الذي استقبل فيه المدرب الهولندي الجديد إيرك تن هاج اللاعبين في مركز تدريبات الفريق قبل بدء فترة الاعداد للموسم الجديد.

وتقبل النادي أيضاح رونالدو بسبب "الشؤون العائلية" التي منعته من الابلاغ عن غيابه عن التدريبات، ولازال النادي يتعامل بنفس الطريقة مع غياب اللاعب على مدار أيام حتى اليوم الخميس.

ومن غير المعروف إذا كان رونالدو سيتواجد على متن الطائرة التي ستقل فريق المدرب تن هاج إلى تايلاند غدا الجمعة، حيث سيبدأ الفريق جولة ما قبل الموسم، لكن مانشستر يونايتد أكد أنه سيكون في قائمة الفريق هذا الموسم.

وبعد التأكيد مرارا وتكرارا في الاسابيع الماضية على عدم إمكانية بيع رونالدو، وأصر النادي على موقفه لم يطرأ عليه أي تغيير وسط تقارير تحدثت عن رغبة النادي في بيع اللاعب البرتغالي.

ويبدو أن مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق والذي يتقاضى أجورا عالية، يمثل أزمة بالنسبة للنادي، في الوقت الذي كشفت فيه (بي ايه ميديا) عن تزايد اهتمام تشيلسي بضمه.

وعاد رونالدو، محبوب الجماهير، إلى أولد ترافورد الصيف الماضي قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي في صفقة بلغت 23 مليون جنيه إسترليني (5ر23 مليون دولار).