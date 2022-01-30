بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى 4 ملايين و596 ألف لاجئ

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا إلى 4 ملايين و596 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من شهر فبراير الماضي.

وذكر "راديو بولندا" أن البلاد استقبلت أمس الأربعاء نحو 23 ألفا و200 لاجئ وافدين من أوكرانيا، مقابل 21 ألفا و700 لاجئ في اليوم السابق عليه، فيما غادر نحو 2.66 مليون لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا وذلك منذ فبراير الماضي.

يذكر أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.