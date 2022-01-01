بوتين: إذا كان الغرب يريد هزيمة روسيا في ساحة المعركة فدعهم يحاولون

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه إذا سعى الغرب إلى هزيمة روسيا في ساحة المعركة، فإنه يرحب بالمحاولة.

وأضاف بوتين - في اجتماع مع قيادة مجلس الدوما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس" -: "نسمع هذه الأيام أنهم يريدون هزيمتنا في ساحة المعركة.. ماذا يمكنك أن تقول؟ دعهم يحاولون".

وتابع أن روسيا لم تتخل عن محادثات السلام، لكن كلما بدأت في وقت متأخر، سيكون التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة.

وقال بوتين: "نحن لا نتخلى عن محادثات السلام ولكن أولئك الذين يرفضون الحديث يجب أن يعلموا أنه كلما طال أمد الانتظار، سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق معنا".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الغرب لم ينجح في زرع الفتنة وإحداث الفوضى في روسيا ولن يكون قادرًا على فعل ذلك في المستقبل.

وأضاف: "من الواضح أنهم كانوا يحاولون ليس فقط ضرب الاقتصاد الروسي بشكل قوى.. كان هدفهم هو زرع الفتنة وإحداث الفوضى في مجتمعنا، وإحباط معنويات الناس".

واختتم كلمته قائلاً: "إن سياسة البرلمان مبنية على إرادة الشعب الروسي، على موقف حازم، وعلى قناعة بأننا على الجانب الصحيح من التاريخ، وعلى إصرار الأغلبية الساحقة من مواطني البلاد بلا منازع على الدفاع عن روسيا".