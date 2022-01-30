مسؤولو صحة: لم يتم تسجيل وفيات بجدري القرود في أوروبا

ذكر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا في بيانات أنه لم يتم تسجيل وفيات بجدري القرود في أوروبا.

وذكرت المنظمتان اليوم الخميس بعد تحليل مشترك للتفشي أنهما سجلتا 5949 حالة بجدري القرود في 33 دولة ومنطقة أوروبية.

وذكرت المنظمتان أنه تم تسجيل 5266 حالة لدى نظام الرصد الأوروبي "تيسي" وتم التحقق منها جميعا في المختبرات باستثناء حالة واحدة.

وأضافت المنظمتان أن الأغلبية العظمى من المصابين، أو 6ر99 %، هم من الرجال، و 42 % منهم تتراوح أعمارهم ما بين 31 و 40 عاما.

وأشارت منظمة الصحة العالمية مؤخرا إلى أن التفشي الحالي متمركز في أوروبا، حيث تم تسجيل حوالي 90 % من الحالات المؤكدة منذ منتصف مايو في المنطقة.